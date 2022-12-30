Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция

Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.
Окончание строительства - 2024 год.Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.
Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную.
Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше.
Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет.Удобства и оснащение в доме