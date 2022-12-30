Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция

Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.

Окончание строительства - 2024 год.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.

Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную.

Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше.

Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет.

Кондиционеры

Камин

ТВ

Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина)

Стиральная машина

Полы с подогревом

Удобства и оснащение в доме