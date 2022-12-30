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Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция

Ulugoel, Турция
от
€650,000
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14
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О комплексе

Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.

Окончание строительства - 2024 год.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.

Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную.

Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше.

Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Камин
  • ТВ
  • Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина)
  • Стиральная машина
  • Полы с подогревом
Местонахождение новостройки
Ulugoel, Турция

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Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция
Ulugoel, Турция
от
€650,000
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