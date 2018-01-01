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Роскошные апартаменты в престижном районе Кадыкёй

Мраморноморский регион, Турция
от
€473,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 74 до 344 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Роскошные апартаменты в престижном районе Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€473,000
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