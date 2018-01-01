Новые апартаменты в зеленом районе Аланьи - Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 198 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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GLORIA TECE - новый жилой комплекс в районе Дениз.
Инфраструктура:
- Охрана
- Видеонаблюдение
- Бассейн
- Детский бассейн
- Генератор
- Открытая парковка
- Фитнес салон
- Зона барбекю
- Беседки
- Детская площадка
- Баскетбольная площадка
Расстояние:
До моря: 500 м
До центра Мезитли - 9 км.
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Зачем покупать этот проект:
- Захватывающий вид на море Мармара
- Семейные концептуальные дома на продажу в Бейликдузу
- Выберите из двух резиденций с четырьмя спальнями –
- Высокое качество материалов
- 70% зеленой зоны
- Большие балконы
- Отличный проект с двумя социальными возможностями для мужчин и женщин отдельно
- Магазины и фирменные бутики для повседневной жизни на сайте
- Турецкий хаммам внутри каждой квартиры с формой 3 + 1 и 4 + 1
- 1,5 км до станции метро, 700 м до морского транспорта.
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Услуги:
- На месте магазины для ежедневных нужд
- Красиво благоустроенные сады
- пешеходные и беговые дорожки
- Декоративные бассейны и водопады
- Крытые бассейны для мужчин и женщин
- футбольные и баскетбольные площадки
- Полностью оборудованный современный тренажерный зал
- расслабляющая сауна и турецкая баня
- Детская игровая площадка
- Безопасный комплекс с камерами
- Закрытая автостоянка для жителей
- Открытая автостоянка для гостей
Предлагаем вашему внимаю пентхаус, расположенный рядом с большим торговым центром Аланиум, в нескольких минутах ходьбы от моря и различных магазинов, базаров, ресторанов.Пентхаус расположен в очень хорошем комплексе с отличной инфраструктурой и удобствами. На территории комплекса вы можете покупаться в бассейне, позагорать на лежаках под солнышком, а затем поиграть в настольный теннис или быть может приготовить барбекю. Комплекс охраняется круглосуточно.Пентхаус площадью 190 кв.м. имеет большую гостиную переходящую в кухню, оснащенный всей необходимой техникой и оборудованием. С террасы открывается вид на бассейн и красивый сад. ХамамСаунаБассейнНастольный теннисФитнесОхрана 24/7БильярдЛандшафтный садТеннистный корт