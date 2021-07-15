  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый современный проект в районе Оба - Алания

Новый современный проект в районе Оба - Алания

Алания, Турция
от
€151,000
;
22
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 194 квадратных метров. Расстояние до моря 2150 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
Алания, Турция
от
€105,000
Жилой квартал Недорогая, уютная квартира в Демирташе
Demirtas, Турция
от
€127,000
Жилой квартал Отличные апартаменты в самом центре престижного района Алании, Кестель.
Yaylali, Турция
от
€126,000
Жилой комплекс Residential Complex ,Pendik
Мраморноморский регион, Турция
от
€278,863
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Okurcalar, Турция
от
€100,000
Вы просматриваете
Новый современный проект в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€151,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€489,910
Агентство: TRANIO
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями. Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины. Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы
Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы
Конаклы, Турция
от
€299,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 57 до 178 квадратных метров.Расстояние до моря 300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
Жилой квартал Шикарная недвижимость со стильным дизайном интерьера в Оба, Аланья
Жилой квартал Шикарная недвижимость со стильным дизайном интерьера в Оба, Аланья
Каракокали, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Проект представляет из себя 1 жилой блок и 24 квартиры различной планировки, такие как 1+1, 2+1 и 2+1 дуплексы, а площади квартир варьируются от 50 м2  до 152 квадратных метров. Проект предлагает вам шикарные апартаменты всего в 1300 метрах от моря, таким образрм вы будете находиться практически в центре , но в то же время  вдали от городской суеты. Так же данный проект предлагает вам жизнь, полную удобств, благоларя своей развитой внутренней инфраструктуре и идеальному расположению.   18 апартаментов 1+1 (50 м2)  3 квартиры 2+1 (152 м2) 3 квартиры 2+1 (152м2) дуплкекс   Открытый бассейн Сауна Джакузи Фитнес Лобби Кафетерий Парковка Система видеонаблюдения Видеодомофон   Государственная больница - 550 м. Колледж Алании - 250 м. Школа - 300 м.  Торговый центр Koçtaş - 650 м.   Море - 1300 м. Торговый центр Metro - 950 м.   Начало строительства - 15.07.2021 г. Завершение строительства - 15.04.2022 г.
Realting.com
Перейти