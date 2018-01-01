Новый проект в хорошей локации известного района Эсеньюрт

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 115 до 145 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Квартиры в развитом районе Алании - Джикджили.
Район Джикджили славится своими достопримечательностями, архитектурой, парками и уютом на улицах.
Жилой комплекс построен из пяти блоков, обладает большой просторной территорией на которой расположен открытый бассейн. В комплексе есть все необходимое для комфортного постоянного проживания или для успешной инвестиции.
Квартиры в комплексе уютной планировкой 1+1 (60м2) с видом на море, бассейн и красивую природу. В каждой квартире установлена новейшая система «умный дом». Первоначальный взнос составляет 40% и доступная беспроцентная рассрочка.
Инфраструктура комплекса:
- Фитнес-зал;
- Бассейн;
- Детская площадка;
- Зона барюекю;
- Хамам;
- Бильярд, настольный теннис.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Фатих.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 115,54 до 294,65 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
LOTUS GARDEN Этот проект будет завершен в апреле 2022 года Фасилитаторы этого проекта включают в себя: - Открытый бассейн -Внутренний джакузи -Турецкая баня -Сауна -Паровая комната -Массажная комната -Gym -Дети и № 39; детская площадка -Дети и № 39; игровая комната -Площадь для барбекю - Настольный теннис -Lobby Расстояние до моря 2,5 км + Приливы к морю Расстояние до центра Алании 5 км Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазором -Специально разработанные лакированные внутренние двери Душевая кабина из закаленного стекла -Хилтон санузел Включает три спальни с площадью 137 м ² и ценой 198000 евро Двухместные номера площадью 105 м ² и ценой 160000 евро Трехкомнатные дуплексные номера площадью 180 м ² и ценой 230000 евро магазины площадью 180 м ² и цена 320 000 евро ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% первоначального взноса