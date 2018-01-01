Новый проект в хорошей локации известного района Эсеньюрт

Аланья, Турция

от €138,959

60 м² 2

Сдача в: 2024

Квартиры в развитом районе Алании - Джикджили. Район Джикджили славится своими достопримечательностями, архитектурой, парками и уютом на улицах. Жилой комплекс построен из пяти блоков, обладает большой просторной территорией на которой расположен открытый бассейн. В комплексе есть все необходимое для комфортного постоянного проживания или для успешной инвестиции. Квартиры в комплексе уютной планировкой 1+1 (60м2) с видом на море, бассейн и красивую природу. В каждой квартире установлена новейшая система «умный дом». Первоначальный взнос составляет 40% и доступная беспроцентная рассрочка. Инфраструктура комплекса: - Фитнес-зал; - Бассейн; - Детская площадка; - Зона барюекю; - Хамам; - Бильярд, настольный теннис. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!