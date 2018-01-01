Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 110 м2. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Комплекс находится в непосредственной близости от ресторанов, кафе и магазинов, всего в 300 метрах от прекрасного пляжа Махмутлара и всего в нескольких минутах ходьбы от центра города.Комплекс приветствует вас современным дизайном. Уютный вестибюль и ухоженный сад, который заставит ревновать соседние апартаменты.Эта прекрасная двухкомнатная квартира общей площадью 64 м2 с одной спальней и гостиной с кухней открытого плана. Эта красивая квартира находится на высоком уровне и будет представлена в новом, полностью меблированном состоянии, с красивым дизайном,во всех комнатах есть кондиционер.Это идеальное место для отдыха в Алании и возможность аренды на долгосрочный и краткосрочный период. Плавательный бассейнводная горкафитнес-залДжакузиПаровая комнатаСаунаРелаксационный залWi-FiКамеры наблюдения
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Euro Residence 16 - новый комплекс комфортабельных апартаментов, расположен всего в 700 метрах от берега Средиземного моря в городе Махмутлар, в 12 км от Алании.
Махмутлар - современный курортный город с прекрасной инфраструктурой. От комплекса всего 500 метров до центральной улицы города - Барбарос, на которой расположено большое количество магазинов, ресторанов и баров, а два раза в неделю проходит популярный среди туристов восточный базар.
Euro Residence 16 расположен на территории 2201 кв. м, состоит из одного 12-этажного здания, включающего всего 59 квартир с прекрасным видом на побережье, море и горы. Все апартаменты готовы к вселению и эксплуатации.
Оснащение квартир:
- Стальная входная дверь, высококачественные межкомнатные двери;
- Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
- В ванных комнатах полный комплект сантехники, встроенная мебель и зеркало;
- Покрытие пола - керамическая плитка;
- Покрытие стен - моющаяся тефлоновая краска;
- Панорамный балкон в гостиной.
Инфраструктура:
- Благоустроенная территория с ландшафтным садом;
- Открытый бассейн с детской секцией;
- Спортивный зал;
- Сауна;
- Бильярд;
- Детская площадка;
- Парковка.
С квартирой в Euro Residence на берегу Средиземного моря Вы получаете прекрасную экологию, бескрайнее море, солнце, изобилие овощей и фруктов круглый год!
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В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания.
Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2.
Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.