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Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул

Аванос, Турция
от
€262,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 102 до 144 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул
Аванос, Турция
от
€262,000
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