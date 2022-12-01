Апартаменты с видом на море в районе Газипаша

Мраморноморский регион, Турция

от €557,726

Сдача в: 2022

Обзор: потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим. Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место. Зачем покупать эту недвижимость: Отличный инвестиционный и образ жизни проект. Сайт проекта отличительный. Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль. Таксим только восстановил исторические здания. Расположение: Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула! Цены и доступность: Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2. Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2. Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.