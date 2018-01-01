Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой комплекс в 300 метрах от моря с собственным пляжем.
Квартиры на территории комплекса 9 800 кв.м. Современной планировкой 1+1. Включающие в себя: кухонный гарнитур, мебель, сантехника, стеклянные входные двери, техника, двери американского типа.
В комплексе установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация.
Инфраструктура:
- Открытый плавательный бассейн;
- Открытая автостоянка;
- Аквапарк;
- Открытые и закрытые спортивные залы;
- Детские игровые площадки;
- 6 мангальных беседок.
Первоначальный взнос 30% с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 673 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект.
Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды.
Основные причины для покупки: ● Близость к морю
● Красивый вид
● Новые квартиры
● Современная архитектура
●Стильный дизайн
Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.
Характеристика комплекса:
● Генератор
● Сад
● Фитнес
● Сауна
● Бассейн
● Лифт
● Охрана
● Вид на море и горы
● Кабельное телевидение – спутниковое
● Близко к автобусной остановке
● Удобный выход к морю
Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г.
Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.