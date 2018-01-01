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  3. Жилой комплекс премиум-класса на 1 береговой линии в районе Кестель

Жилой комплекс премиум-класса на 1 береговой линии в районе Кестель

Аванос, Турция
от
€305,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57 до 236 м2. Расстояние до моря 30 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается. Здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар и в центре Аланьи есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Жилой комплекс премиум-класса на 1 береговой линии в районе Кестель
Аванос, Турция
от
€305,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра города.Новый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в декабре 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
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--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура. Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,60 м2 ) Детская прощадка Ландшафтный сад Генаратор Барбекю Беседка Парковка для автомобилей ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: Зимний Бассейн Сауна Турецкая баня - Хаммам Паровая комната Соляная комната Фитнес Массажный кабинет Детская ировая комната Бар, народный теннис и билярд Библиотека Кинотеатр Музыкальная комната Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки. Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость! Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси. Расстояние от KURT TWIN TOWERS до : МОРЯ: 850 МТ СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ РЫНОК: 500 МТ ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024 ПЛАН ОПЛАТЫ: Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.  
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