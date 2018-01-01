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Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу

Аванос, Турция
от
€590,000
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7
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80,46 до 255,59 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу
Аванос, Турция
от
€590,000
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Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 15 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 12 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 3 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится в центре Авсаллара, в 21 км от центра Аланьи и в 800 от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 56 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Жилой комплекс Удобная квартира в Алании, Оба
Жилой комплекс Удобная квартира в Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€137,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Удобная квартира в Алании, ОбаЭлегантная квартира в Алании, расположенная в красивом районе Оба, среди сада, недалеко от школы и больницы. Комплекс включает в себя 58 современных апартаментов, построенных среди обширных ландшафтных садов, есть бассейны крытого и закрытого типа.  Роскошный дизайн, учтены все мельчайшие детали, современная кухня с техникой Siemens& Каждая квартира оборудована для приема кабельного телевидения, беспроводного доступа в Интернет,  
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