Квартиры различных планировок в районе Дёшемеалты, Анталия

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 220 м2. Расстояние до моря 17 км.Район Анталии Дёшемеалты расположен в 20 км от центра города возле государственной автомагистрали. Близость гор, чистый воздух и единение с природой придают району особое очарование. До недавнего времени население района занималось сельским хозяйством, а их главным источником дохода было знаменитое ковроткачество. В современных реалиях местные жители изменили род деятельности и приступили к строительству вилл, приобретение которых возможно совместно с правом собственности на землю. Несмотря на свою удаленность от побережья, район богат уникальными достопримечательностями. Одной из них является пещера Коджаин, открытая в 199 году. Сталактиты и сталагмиты, причудливые повороты и 633 м, доступные для исследований этого чуда природы. Экскурсия по пещере занимает не меньше часа.Национальный парк Гюллюк заслуживает не меньшего внимания. На его территории произрастают 680 видов растений, часть из которых растут исключительно в Турции. На территории парка обитают 113 видов птиц, а также множество диких животных: лани, рыси, барсуки, куницы, дикие козы, олени, кролики и кабаны. На вершине горы Гюллюк построен древний город Термессос, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Руины города хорошо сохранились благодаря окружающему его хвойному лесу. В отличном состоянии гимназия, кладбище с изысканными гробницами, театр, рассчитанный на 5 000 человек, и 6 храмов разных размеров. По легенде в одном из храмов поклонялись Зевсу, а в другом - его дочери, богине Артемиде. Близость гор, размеренный ритм жизни района, строительство вилл, продажа которых осуществляется вместе с участком земли, делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости.Недвижимость в Дёшемеалты подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!