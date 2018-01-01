Элитный масштабный ЖК с концепцией пятизвездочного отеля в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1.Площадь апартаментов от 197 до 670 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной.
Расположение и объекты поблизости
Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1.Площадь от 45 до 97 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Проект в районе Аджаркент, Бейкоз, известном в качестве самого озеленённого района Стамбула. Уникальное расположение - между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Султана Селима Явуза. Между Мраморным и Чёрным морями.
В проекте 2 высоких здания с жилыми единицами различных планировок: апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы. Три этажа занимают удобства и объекты инфраструктуры для жильцов.
В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, терраса.
Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть кафе, рестораны, кинозал, помещения для проведения вечеринок, мероприятий и деловых встреч, зоопарк, гостиничный сервис: техническая поддержка, химчистка, чистка обуви, уборка.
На парковке есть услуги автомойки и парковочные места с зарядными станциями для электромобилей.
Расположение и объекты поблизости
Недалеко от комплекса расположены магазины рестораны, кафе, больница, музей Oasis Art Project, парикмахерская, офисы.