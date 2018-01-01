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Апартаменты на стадии строительства в Каргыджаке, Аланья

Аванос, Турция
от
€170,000
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 150 м2. Расстояние до моря 330 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Апартаменты на стадии строительства в Каргыджаке, Аланья
Аванос, Турция
от
€170,000
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