Апартаменты на стадии строительства в Каргыджаке, Аланья

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 150 м2. Расстояние до моря 330 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 3 км
Станция метро - 7 км
Торговый центр - 10 км
Международный аэропорт - 20 км
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 30 сентября 2023 года.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойным остеклением
Стальная входная дверь
Плиточный пол
Кондиционеры
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Полы с подогревом
Душевые кабины
Электрические водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении лесов, рядом с новой больницей, торговыми центрами и станцией метро.
Пляж - 1,5 км
Центр города Аланья - 3 км
Ближайший аэропорт - 35 км
Аэропорт Антальи - 125 км