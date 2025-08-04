  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Вилла MOUNT MONO

Вилла MOUNT MONO

Пхукет, Таиланд
от
$971,622
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27386
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Уникальные виллы на острове Пхукет! Доступна рассрочка!
Доходность от аренды: ориентировочно 6–7% годовых!
Включены: полностью оборудованная кухня, встроенные шкафы, отделка, сантехника, кондиционирование.

MOUNT MONO - коллекция эксклюзивных дизайнерских вилл в японско-азиатском стиле, с панорамными видами на холмы и приватностью премиум-уровня.

Удобства: частный бассейн, панорамные террасы, сад, лаунж-зоны, парковка, закрытая охраняемая территория.

Расположение:

- уникальная природная локация - рядом с нацпарком и водопадом;
- 20 мин до Ao Po Grand Marina;
- 30 мин до Bangtao Beach;

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Mount Mono
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,01 млн
Вилла Proxima Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$502,727
Вилла Laguna Homes
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,54 млн
Вилла The Victory
Thalang, Таиланд
от
$1,14 млн
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Таиланд
от
$825,707
Вы просматриваете
Вилла MOUNT MONO
Пхукет, Таиланд
от
$971,622
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Равай, Таиланд
от
$335,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 152–311 м²
8 объектов недвижимости 8
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи - Най Харн. Постройки в восточном стиле выделяются высокими потолками гостиной. До пляжа Най Харн — 2,7 км. Из вилл открывается вид на бассейн и сад. Район славится развитой инфраструктурой и популярн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Равай, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2012
Количество этажей 1
Площадь 90–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Территория окружена пышными садами, обеспечивающими тень и свежесть. Каждая вилла обставлена потрясающей мебелью и имеет собственный бассейн. Виллы предлагают большую гостиную открытой планировки, полностью оборудованную европейскую кухню, зону д…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Таиланд
от
$1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 368–644 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных людей, ищущих роскошное и спокойное жилье на берегу моря, а также для тех, кто ценит эксклюзивные условия для отдыха и занятия спортом. О локации: АQUELLA Lakeside находится в живописной провинции Пха…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации