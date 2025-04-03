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Магазины в Чиангмай, Таиланд

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1 объект найдено
Продается торговый центр с 4-звездочным отелем класса люкс, 666 номеров, в центре Чиангмая, Таиланд. в Ban Pa Daet North, Таиланд
Продается торговый центр с 4-звездочным отелем класса люкс, 666 номеров, в центре Чиангмая, Таиланд.
Ban Pa Daet North, Таиланд
Число комнат 666
Продается торговый центр с 4-звездочным отелем класса люкс, 666 номеров, в центре Чиангмая, …
$93,98 млн
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