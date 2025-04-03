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Жильё в Зеленоград, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Зеленоград, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоград, Россия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/14
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная КВАРТИРА НА 11 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
$91,512
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Параметры недвижимости в Зеленоград, Россия

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1111 голосов