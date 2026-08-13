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Склады в Екатеринбурге, Россия

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1 объект найдено
Склад 4 500 м² в Екатеринбург, Россия
Склад 4 500 м²
Екатеринбург, Россия
Площадь 4 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Свердловская обл, г Березовский, тер Екатеринбу…
$51,379
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