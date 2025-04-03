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Жильё в Воротынский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Semyany, Россия
Дом
Semyany, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается крепкий дом с хорошим, обработанным участком в большом селе . Газ рядом, магазин н…
$7,229
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Параметры недвижимости в Воротынский городской округ, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов