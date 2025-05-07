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Дома в Волосовском городском поселении, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Дом 4 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Продам уютный зимний жилой дом в городе Волосово, на земельном участке 12 сот., участок ух…
$93,168
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