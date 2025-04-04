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Жильё в Вербилки, Россия

1 объект найдено
Дом в Вербилки, Россия
Дом
Вербилки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ХОЧЕШЬ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ С ГАЗОМ В ЗНАМЕНИТОМ НА ВСЮ РОССИЮ ПОСЕЛКЕ?!           Заезжай и …
$77,427
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