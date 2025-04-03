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Жильё в Тумботино, Россия

1 объект найдено
Дом в Тумботино, Россия
Дом
Тумботино, Россия
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается кирпичный дом 87,0 м2 в Нижегородской области в с. Тумботино на ул Мира, д 25 Пре…
$130,116
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов