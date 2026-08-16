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Склады в Татарстане, Россия

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городской округ Набережные Челны
3
Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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6 объектов найдено
Склад 26 089 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 26 089 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 26 089 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$233,072
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Склад 17 784 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 17 784 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 17 784 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$202,406
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Склад 36 563 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 36 563 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 36 563 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$416,132
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Склад 18 247 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 18 247 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 18 247 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$207,680
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Склад 18 315 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 18 315 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 18 315 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$208,452
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Склад 8 502 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 8 502 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 8 502 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$96,764
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