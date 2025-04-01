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Коммерческая недвижимость в Светлый, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение Медицинского Центра Густонаселенный район города Светлый Калининградской области З…
$236,324
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов