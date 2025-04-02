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Дома в городской округ Солнечногорск, Россия

2 объекта найдено
Дом в Солнечногорск, Россия
Дом
Солнечногорск, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию! Продается часть дома с отдельным входом. Дом на 4 семьи. В продаже 1/4 дома…
$48,311
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Дом в Благовещенка, Россия
Дом
Благовещенка, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продаем 2-х этажный кирпичный дом(165м2), в закрытом коттеджном поселке «Кутузово Club», рас…
$180,400
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Параметры недвижимости в городской округ Солнечногорск, Россия

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