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Жильё в городской округ Солнечногорск, Россия

квартиры
5
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Подолино, Россия
Квартира 3 комнаты
Подолино, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/16
Торопитесь купить квартиру своей мечты! Продается отличная 3-комнатная квартира. Мебель и те…
$149,467
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Квартира 3 комнаты в Алабушево, Россия
Квартира 3 комнаты
Алабушево, Россия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 13/17
ПРОСТОРНАЯ трехкомнатная КВАРТИРА НА 13 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
$92,159
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Квартира 3 комнаты в Алабушево, Россия
Квартира 3 комнаты
Алабушево, Россия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 4/17
В продаже трехкомнатная квартира с ремонтом. Вся мебель в квартире остается по договоренност…
$86,511
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Квартира 3 комнаты в Поварово, Россия
Квартира 3 комнаты
Поварово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 8/16
В продаже шикарная трехкомнатная квартира с ремонтом. Нынешние собственники делали квартиру …
$95,499
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Квартира 1 комната в Чашниково, Россия
Квартира 1 комната
Чашниково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/16
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная КВАРТИРА НА 7 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ. Очень привлекательное предложе…
$70,191
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Дом в Солнечногорск, Россия
Дом
Солнечногорск, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию! Продается часть дома с отдельным входом. Дом на 4 семьи. В продаже 1/4 дома…
$48,311
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Дом в Благовещенка, Россия
Дом
Благовещенка, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продаем 2-х этажный кирпичный дом(165м2), в закрытом коттеджном поселке «Кутузово Club», рас…
$180,400
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Параметры недвижимости в городской округ Солнечногорск, Россия

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