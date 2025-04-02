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Жильё в Сокольское, Россия

1 объект найдено
Дом в Сокольское, Россия
Дом
Сокольское, Россия
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом 170м2. Половина дома деревянная обложена кирпичом, другая половина кирпичн…
$186,741
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