Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Софрино
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Софрино, Россия

;
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 1 670 м² в Софрино, Россия
Склад 1 670 м²
Софрино, Россия
Площадь 1 670 м²
Этаж 1
В аренду предлагается утепленный склад класса B. Московская обл, г Пушкино, рп Софрино, ул Л…
$12,883
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти