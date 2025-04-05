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Инвестиционная недвижимость в Сочи, Россия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Сочи, Россия
Инвестиционная
Сочи, Россия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА Отель и оздоровительный центр  на Красной Поляне   1. Суть предлож…
$509,08 млн
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