Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сибирский федеральный округ
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Сибирском федеральном округе, Россия

;
Красноярский край
86
Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Предлагаем Вашему вниманию дом в Коттеджном поселке "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" Планировка дома, площад…
$841,256
Оставить заявку
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …
$841,256
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти