Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Шушары
  4. Жилая

Жильё в Шушары, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 9/12
Предлагаем уютную квартиру площадью 40,7 кв. м. Расположена на 9 этаже 12 этажного панельног…
$69,275
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов