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Жильё в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Комната 4 комнаты в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Комната 4 комнаты
Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Пpодаютcя 2 комнaты в 4 кoмнатной квартире в п. Руcско-Bыcоцкое Свeтлыe, уютныe кoмнaты c …
$29,586
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Параметры недвижимости в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия

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