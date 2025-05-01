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Жильё в Путилково, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Путилково, Россия
Квартира 1 комната
Путилково, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/20
ПРОДАЮ  1к -СТУДИЮ с ремонтом в ЖК Большое Путилково Микрорайон «Большое Путилково» предс…
$60,440
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