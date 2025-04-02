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Жильё в Пушкин, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Пушкин, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
В прямой продаже уютная двухкомнатная квартира в центре Пушкина. Дом в 4 этажа, 1974 г. п.…
$142,013
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Параметры недвижимости в Пушкин, Россия

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1111 голосов