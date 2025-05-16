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Квартиры в Полесске, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 3 комнаты
Полесск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продаётся 3-комнатная квартира площадью 75 кв.м. с высокими потолками (2.8 м), расположенная…
$62,499
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Квартира 3 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 3 комнаты
Полесск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
В 46 км от Калининграда, на левом берегу реки Дейма расположен небольшой, но очень уютный го…
$94,999
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