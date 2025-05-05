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Дома в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/1
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В КЛУБНОМ МЕСТЕ! Путь к дому мечты начинается здесь!!! Предложение для цените…
$286,092
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Параметры недвижимости в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

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