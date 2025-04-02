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Жильё в Парголово, Россия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 26/27
Продаётся видовая однокомнатная квартира. Очень удачная планировка, есть гардеробная, сану…
$86,744
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/25
Предлагается к продаже просторная квартира в ЖК «Северная Долина». Площадь квартиры 42,8м2. …
$95,780
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/25
Предлагается к продаже просторная квартира в ЖК «Северная Долина». Площадь квартиры 42,8м2. …
$95,780
Оставить заявку
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов