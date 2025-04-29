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Жильё в Озёрск, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Озёрск, Россия
Квартира 3 комнаты
Озёрск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Продается 3-комнатная квартира с земельным участком и подвалом в Озерске, Калининградская об…
$24,814
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