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Квартиры-студии в Одинцово, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/16
Продается квартира в жилом комплексе "Аметист" Прекрасная возможность приобрести уютную ква…
$73,603
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