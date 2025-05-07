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Квартиры-студии в Одинцовском городском округе, Россия

Студия Удалить
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33 объекта найдено
Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,364
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,375
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,426
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,994
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,504
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$101,733
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,163
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,174
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,052
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$72,600
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,150
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,947
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,062
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$103,626
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,115
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,945
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,736
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,736
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,808
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$72,943
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$101,769
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,187
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$101,727
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,300
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,905
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$100,023
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$69,771
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$100,440
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$100,057
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,236
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Параметры недвижимости в Одинцовском городском округе, Россия

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