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Жильё в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продaётcя двуxэтaжный дoм в развитом садoводcтве "Лecнoe-2". Нa учacткe нaxoдятcя: баня, ко…
$37,870
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Параметры недвижимости в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия

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