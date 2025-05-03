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Жильё в Немчиновке, Россия

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Немчиновка, Россия
Коттедж 4 спальни
Немчиновка, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Загородный коттедж площадью 700 м² построен на полевом участке 10 соток. Фасад в европейском…
$1,71 млн
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