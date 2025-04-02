Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нахабино
  4. Жилая

Жильё в Нахабино, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нахабино, Россия
Квартира 3 комнаты
Нахабино, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Срочно продается трехкомнатная квартира. С/у, в коридор С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА. Свободная продажа…
$81,175
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов