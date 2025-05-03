Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Mirnyj
  4. Жилая

Жильё в Mirnyj, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Mirnyj, Россия
Квартира 1 комната
Mirnyj, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/17
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
$79,547
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти