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Жильё в городской округ Лобня, Россия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 7 комнат в Лобня, Россия
Дом 7 комнат
Лобня, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
СРОЧНО! Прoдам кирпичный дом в еврoпейcком стилe c ремонтом в г. Лoбня!  Дoкумeнты готовы…
$221,562
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Дом 6 комнат в Лобня, Россия
Дом 6 комнат
Лобня, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Продаем кирпичный коттедж 153 м кв в европейском стиле в готовой отделке. От застройщика! Во…
$211,761
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Дом 5 комнат в Лобня, Россия
Дом 5 комнат
Лобня, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Акция подажа дома от 13 800 000 руб МО, г.о Лобня, Микрорайон  Луговая дом построен , …
$144,578
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Дом 10 комнат в Лобня, Россия
Дом 10 комнат
Лобня, Россия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный особняк в коттеджном поселке «Лазурный берег». Общая площадь дома соста…
$3,50 млн
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