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Жильё в Ладушкин, Россия

2 объекта найдено
Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 2 000 м²
Продается участок под многоэтажное строительство, земля ИЖС, Есть электричество, Центральный…
$131,579
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Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом из CLT-панелей с террасой НЗ-130 общей площадью 130 м2 в тихом и у…
$130,569
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