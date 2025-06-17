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Дома в Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/2
СНТ "Эскалатор", ул. Новая - тихое и спокойное местечко. Продается дом с участком, дом обшит…
$45,196
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Параметры недвижимости в Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия

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