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Жильё в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Продается светлая тёплая квартира в панельном доме 1965 года постройки. Окна выходят на вост…
$43,372
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Квартира 2 комнаты в Стеклянный, Россия
Квартира 2 комнаты
Стеклянный, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
*Продается светлая тёплая уютная квартира со свежим качественным ремонтом, выполненным из со…
$56,022
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Параметры недвижимости в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

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