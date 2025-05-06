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Жильё в Кстовском муниципальном округе, Россия

Кстово
3
69 объектов найдено
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Гoтовые кирпичные   дoма 144 кв.м. в ЖК CВOЙ Изумрудный. Планировочные решения продуманы ди…
$136,522
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Полноценный трехэтажный таунхаус с ремонтом и мебелью. Г-образный участок земли, панорамные …
$254,194
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию дом в чистом районе с хорошей транспортной развязкой, три комнаты…
$104,099
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к покупке двухэтажный дом 102 м. Данный вариант обеспечивают комфорт и уют для все…
$96,715
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Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Ваша новая жизнь на лоне природы ждет вас в новом жилом комплексе Нижнего Новгорода! Мечтае…
$72,982
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Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 6/16
Мечтаете о собственном уголке, где царит атмосфера тепла и комфорта? У нас есть идеальное пр…
$57,764
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию уникальный дом в деревне Малая Ельня( 20 мин. до Н. Новгорода),…
$187,619
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Современный двух-этажный   дом, плoщадью 138 м нa участке 7 сoток. Дoм распoложeн в коттeджн…
$78,679
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается новый одноэтажный дом в деревне Крутая! Старт строительства современного дома площ…
$106,398
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Современный одно-этажный   дом, плoщадью 90 м нa участке 7 сoток. Дoм распoложeн в коттeджно…
$72,627
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
$124,621
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный дом в деревне Черемисское. Возможна переуступка ипотеки от Сбербанка по ст…
$127,085
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Представляем уникальную возможность приобретения земельного участка …
$84,731
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Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Вашему вниманию представляется новый микрорайон в поселке Культура, Кстовского района, созда…
$74,362
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…
$3,619
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Дом в Sava, Россия
Дом
Sava, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
$42,366
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
продаю 2-комнаную квартиру в п. Ждановский - 15 мин езды от Нижнего Новгорода. в Кирпичном д…
$50,234
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 28 м²
Этаж 3/17
Представлена к продаже уютная большая студия в ЖК Анкудиновский парк. Удачная планировка поз…
$59,312
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$236,037
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный дом в экологическом чистом месте! Дом с частичной отделкой, газ, вода,…
$117,413
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
$181,366
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…
$108,892
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 100 м2 ( современная класика)   по ул. Речн…
$73,837
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства. Таунхаус находится в очень перспекти…
$134,289
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) деревянного каркасного дома 70 м2 ( современная класика)   …
$66,575
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Продаю 1-комнатную квартиру в городе Кстово   ул. Парковая, д. 12 к 2 с отличной планировкой…
$84,126
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в коттеджном посёлке "Новая Резиденция Безводное" Кстовского муниципального ок…
$96,715
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продаю новый двух этажный дом 138 м2 класса Комфорт с открытой террасой в ИЖС Новая резиденц…
$96,715
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) каркасного деревянного дома 120 м2 ( современная класика)  …
$77,469
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Дом в Afonino, Россия
Дом
Afonino, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продается кирпичный дом площадью 93 кв.м в деревне Афонино Кстовского района. Отличное распо…
$96,836
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