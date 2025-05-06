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Квартиры в Кстовском муниципальном округе, Россия

Кстово
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16 объектов найдено
Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Ваша новая жизнь на лоне природы ждет вас в новом жилом комплексе Нижнего Новгорода! Мечтае…
$72,982
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Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 6/16
Мечтаете о собственном уголке, где царит атмосфера тепла и комфорта? У нас есть идеальное пр…
$57,764
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Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Вашему вниманию представляется новый микрорайон в поселке Культура, Кстовского района, созда…
$74,362
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
продаю 2-комнаную квартиру в п. Ждановский - 15 мин езды от Нижнего Новгорода. в Кирпичном д…
$50,234
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 28 м²
Этаж 3/17
Представлена к продаже уютная большая студия в ЖК Анкудиновский парк. Удачная планировка поз…
$59,312
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Продаю 1-комнатную квартиру в городе Кстово   ул. Парковая, д. 12 к 2 с отличной планировкой…
$84,126
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 14/23
Представляю вашему вниманию прекрасную 1+ квартиру в новом современном жилом комплексе "Анку…
$70,206
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Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Продается 4-х комнатная квартира в д. Афонино ул. Зеленая квартира в 5 минутax от Bepxниx Пе…
$94,415
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 7/9
Рядом ТЦ Восторг, остановки общественного транспорта, магазины, детский парк, школы, дет. са…
$112,196
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Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Продается квартира в загородном доме, расположенном в поселке Зеленый Дол на границе Нижнего…
$139,140
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Комната в Afonino, Россия
Комната
Afonino, Россия
Площадь 9 м²
Этаж 21/21
Продается 1/3 доля в двухкомнатной квартире. ЖК "Красная поляна" (Верхние Печеры). Хороший р…
$24,209
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 23/24
В продаже прекрасная видовая квартира 1+ по адресу ул. Русская, д.9 в новом современном ЖК А…
$81,100
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 142 м²
Этаж 5/9
Продается 4-х комнатная квартира, вся перепланировка узаконена. Квартира теплая, уютная, све…
$186,409
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
квартира-студия в ЖК Мега. Дом 2016 года постройки, квартира теплая, уютная, сделан качестве…
$37,524
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 2/19
Прекрасная однокомнатная квартира в динамично развивающемся ЖК "Анкудиновский Парк" ждет сво…
$69,964
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Квартира в Ankudinovka, Россия
Квартира
Ankudinovka, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 13/18
Продается просторная современная квартира 1+. Удобная планировка: просторная кухня-гостиная …
$69,601
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Параметры недвижимости в Кстовском муниципальном округе, Россия

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